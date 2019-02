Meteo, il gelo polare arriverà sull'Italia

Il gelo polare adesso è alle porte. Come sottolineano gli esperti de ilMeteo.it, il Paese nei prossimi giorni dovrà affrontare una nuova ondata di maltempo. Diremo dunque addio (e presto) all'anticiclone delle Azzorre. Nel corso di questo weekend, a partire da sabato, i venti di Libeccio si rafforzeranno con un probabile peggioramento delle condizioni meteo soprattutto tra Liguria e Toscana. In queste regioni nei prossimi giorni arriveranno le piogge. Sempre ilmeteo.it segnala un peggioramento delle condizioni meteo a partire da domenica: "Il tempo s'incupisce per effetto di un nucleo perturbato in discesa direttamente dal Polo Nord, il cui obbiettivo sarà proprio il Mediterraneo.

Al seguito si attiveranno venti meridionali che accompagneranno la prima citata perturbazione. La parte più attiva transiterà abbastanza velocemente fra il pomeriggio e la sera al Nord portando un rapido peggioramento. Piogge, dunque, si estenderanno molto rapidamente dal settore Ovest del Nord al resto del Settentrione. Fra la sera e la notte successiva, è attesa una forte fase di maltempo che, oltre a provocare intensi rovesci, porterà nuove copiose nevicate specialmente sul comparto alpino centrale ed orientale intorno ai 700-800m". Di fatto dunque arriverà sulla Penisola un'ondata di gelo polare che porterà ad un abbassamento consistente delle temperature. Il direttore de ilMeteo.it afferma: "Una nuova ondata di gelo artico arriverà a partire dal giorno di san Valentino; l'Italia piomberà in pieno inverno con la neve che potrebbe tornare a fare la sua comparsa fin sulle coste".