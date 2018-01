Meteo, maltempo al Nord: crollo delle temperature nel weekend

Arriva il maltempo sul Nord Italia. Scatta l'allerta mareggiate e venti di burrasca. Allarme nevicate sopra i mille metri. È questo il quadro che si sta delinenado sulla Penisola con diversi danni soprattutto in Piemonte. Disagi anche sulla rete stradale con la chiusura per bufera delle statali 36 dello Spluga e 21 della Maddalena. Nel nord-ovest le raffiche di vento hanno raggiunto i 200km orari. Interrotti anche i collegamenti con le isole minori mentre all'Elba una donna è rimasta ferita a causa di un ramo di un albero che ha sfondato il parabrezza della sua auto. La situazione meteo non migliorerà nei prossimi giorni. Le ultime due settimane di gennaio saranno scandite dal maltempo.



Come riporta ilMeteo.it forti venti da Ponente e di Maestrale soffieranno a intensità fino a 80-100 hm/h sul Tirreno, sulla Sardegna ma anche sullo Ionio e nel Canale di Sicilia. Sul fronte precipitazioni ci saranno piogge intense sugli Appennini, basso lazio, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria. Temporali attesi anche su tutte le reggi meridionali. Le temperature potrebbero crollare poi nel fine settimana soprattuto per quanto riguarda le minime con gelate notturne nel Nordovest e in pianura.