Meteo pazzo, venerdì neve su Torino e Milano

Sarà una settimana in cui, a livello meteo, accadrà di tutto. Dopo la breve pausa dal maltempo che ha lasciato in pace l'Italia per qualche giorno durante il week end, si rimette in moto la grande macchina delle perturbazioni. E del freddo.

A partire da oggi e per l'intera settimana avremo a che fare con tutti i fenomeni atmosferici: vento, piogge, nevicate, grandinate e temporali colpiranno il nostro Paese da Nord a Sud senza risparmiare nessuno. Attenzione perchè tra giovedì e venerdì un'ondata di aria fredda dal Nord Europa farà crollare le temperature specialmente sulle regioni settentrionali e proprio nel giorno di Santa Lucia, venerdì 13 dicembre, sarà possibile vedere fiocchi di neve anche in pianura su Piemonte, Lombardia ed alto Veneto. Coinvolte due grandi città come Torino e Milano.

Come dicono gli esperti, siamo già interessati da una perturbazione che ha provocato un peggioramento delle condizioni meteo su gran parte delle nostre regioni: l'animazione del satellite mostra il maltempo interessare Sud e Sicilia dove piove da questa mattina, numerosi acquazzoni sono presenti anche sul Nord-est ed i versanti tirrenici. Venti forti da Maestrale interessano le zone più esposte ad ovest.

Nella giornata di domani il Maestrale verrà sostituito da venti più freddi di Tramontana e Bora che soffieranno in modo intenso: piogge e temporali colpiranno Abruzzo e Molise dove la neve farà la sua comparsa al di sotto dei 1000 metri, altro maltempo interesserà il Sud con temporali sparsi e possibili grandinate. Al Nord avremo cieli tersi e limpidi ma dalla serata le temperature cominceranno a crollare sotto l'incalzare dell'aria fredda da nord che mercoledì porterà le temperature massime ovunque al di sotto dei 10 gradi e le minime anche sotto le zero su gran parte delle città di pianura, da Torino a Verona. I venti settentrionali continueranno a soffiare in maniera sostenuta ma spazzeranno anche i cieli del Centro-Sud dove avremo un temporaneo miglioramento.

La pausa sarà effimera e di breve durata perchè da giovedì una nuova ed intensa perturbazione accompagnata da aria fredda comincerà ad interessare le regioni centro-settentrionali ed il versante tirrenico con le prime piogge e nevicate a quote sempre più basse che raggiungeranno l'apice nella giornata di venerdì, la peggiore di tutta la settimana, con forti temporali soprattutto su Toscana, Umbria, Lazio e Campania dove saranno possibili grandinate e nubifragi. Al nord sarà protagonista, come detto, la dama bianca che per la prima volta quest'anno si spingerà fino a quote di pianura. Torino e Milano vedranno i primi fiocchi di neve ma non sono previste, al momento, grosse criticità perchè la temperatura si manterrà sopra lo zero e non ne favorirà l'attecchimento. Saranno, per così dire, fiocchi coreografici.

Le condizioni meteo dovrebbero migliorare nel fine settimana del 14-15 dicembre quando tornerà l'alta pressione insieme ad un generalizzato aumento delle temperature.