Meteo, primavera di nuovo lontana: arrivano piogge e aria gelida

Dimenticatevi l'antipasto di primavera dell'ultimo weekend. Come annunciato da siti come ilmeteo.it, un intenso fronte freddo proveniente dall'Europa centrale sta scavalcando le Alpi. A partire da lunedì pomeriggio, le regioni del Centro-Nord saranno attraversate da una perturbazione che, nella notte, arriverà anche al Sud portando rovesci e temporali, ma soprattutto forte vento e dunque un brusco abbassamento delle temperature. Il mare sarà molto mosso e sulle coste più ventose via all'allarme mareggiate.

L'area più perturbata rimarrà il Centro-Sud che, a metà settimana sarà interessata da una nuova ondata di maltempo che dovrebbe colpire parzialmente anche il Nord-Est. Nello specifico, già da lunedì sono previste piogge e possibili temporali sull'alto Adriatico, basso Veneto, Romagna e Centro. Temperature in calo su buona parte del Nord, fatta eccezione per alcune aree della Pianura Padana dove soffierà il vento di Foehn. Brusco peggioramento in serata al Centro-Sud e sulle isole. Martedì mattina previste piogge e temporali tra Puglia, Calabria e Sicilia, con neve sopra i 600-800 metri e rovesci fino a tarda serata nel settore dell'alto Ionio.

Situazione più tranquilla al Centro-Nord dove però, da mercoledì, si assisterà a un rapido peggioramente del tempo. La pioggia, tendenzialmente debole, dovrebbe cadere sulla Liguria di Levante, nord -ovest della Toscana e zone settentrionali della Sardegna. Il vento favorità lo spostamento del maltempo verso le regioni meridionali con rischio di temporali sul settore tirrenico. Infine, si prevede un rasserenamento sull'Italia a partire da giovedì, quando le temperature dovrebbero stabilizzarsi su valori più primaverili.