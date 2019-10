Meteo, temperature in netto calo e tanta pioggia in arrivo

Il meteo sta cambiando: dalla giornata di oggi ma soprattutto da giovedì, l'Italia sperimenterà il primo deciso calo delle temperature di questa stagione autunnale. Dopo un lungo periodo caratterizzato da valori termici sopra la media praticamente su tutto lo stivale, sono in arrivo venti di Bora, da nord-est, che faranno scendere la colonnina di mercurio anche al di sotto dei valori tipici di fine ottobre: sarà così soprattutto al centro-nord, mentre al sud le condizioni meteo peggioreranno soprattutto per intense piogge e temporali ma il clima si manterrà ancora piuttosto mite.

Nel corso della giornata odierna, al nord le temperature massime subiranno una diminuzione con valori non oltre i 15-16 gradi su Torino, Milano e Bologna. Anche al centro, specialmente dal pomeriggio, si assisterà ad un primo calo termico con valori intorno ai 17-18 gradi a Firenze, sulla capitale non si andrà oltre i 20 gradi. Ancora in attesa il sud dove avremo un'altra giornata molto mite per il periodo.

Ma sarà da domani, giovedì 31 ottobre, che assisteremo al vero ribaltone meteo: crolleranno le temperatura minime al nord complice anche cieli in gran parte sereni, si registreranno i primi valori ad una cifra e le massime non supereranno i 12-13 gradi. Clima molto fresco anche al centro quando al mattino ritroveremo temperature non superiori ai 12 gradi e le massime saranno ovunque inferiori di 4-5 gradi rispetto ai giorni scorsi. ll sud rimarrà più ai margini con le temperature massime che potranno ancora sfiorare i 20-21 gradi.

Le proiezioni a medio termine indicano condizioni meteo che si manterranno piuttosto instabili con nuove occasioni per piogge e temporali diffusi. L'alta pressione, per il momento, starà a guardare.