Meteo, la maledizione del weekend: cosa ci aspetta

Il Belpaese sta facendo i conti con un meteo avverso in queste ore: infatti, nonostante sia al 17 di maggio le piogge sono già tornate a tamburellare sulla penisola. In queste ore Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia montuosa sono già state bagnate dalle nuvole che sono il preludio di una nuova perturbazione che si abbatterà sull'Italia nel week end. Il Meteo.it parla di un serio peggioramento delle condizioni climatiche tanto che arriveranno piogge e grandine sulle regioni del nord, in particolare su Emilia Romagna, Veneto, Piemonte e Lombardia. Le regioni centrali non saranno risparmiate: Toscana e Lazio (fino al nord di Roma) subiranno temporali sparsi. Così anche la Sardegna, dove in particolare nel pomeriggio di domani sabato 18 maggio vedrà un netto peggioramento delle condizioni meteo.

Il sud avrà una condizione pià tranquilla ma sarà caratterizzato da una " Moderata variabilità ". Inoltre, proprio nel sud Italia ci sarà un aumento delle temperature al contrario di quanto avverrà nelle regioni settentrionali dove le temperature resteranno comunque rigide.

La neve tornerà a cadere sulle Alpi sopra i 1600/1700 metri.

Un altro week end di piogge e temporali che stanno terranno "prigioniera" l'Italia dal centro nord in sù.