Meteo, weekend di gelo siberiano in tutta Italia. E torna la neve

Cielo sereno e vento forte al Nord, maltempo al Sud con rischio di forti piogge e neve. Per l'Italia si preannuncia un week-end con il Paese spaccato in due. Ma accomunato dal freddo. Colpa di Burian, così come è stata soprannominata l'ondata di gelo siberiano che travolgerà tutta la penisola determinando così un improvviso cambio di scenario meteorologico. Addio, almeno per qualche giorno, all'antipasto di primavera che aveva convinto i meno freddolosi a riporre il giaccone nell'armadio. Bisognerà rimetterlo sull'attaccapanni. Infatti, già venerdì pomeriggio si sono avvertiti i primi segnali dell'irruzione di aria gelida proveniente dalla Russia.

Attesi venti di bora sul medio e basso Adriatico oltre che su gran parte del Sud, con piogge sul basso Tirreno e temporali su Molise e Puglia. Il resto del Meridione avrà ancora qualche ora di bel tempo, ma da sabato è previsto il ritorno del generale inverno su medio e basso Adriatico. E in tutto il Centro-Sud, dove a peggiorare la situazione sarà la formazione di un vortice di bassa pressione sullo Ionio. Prevista neve, anche in pianura, su Abruzzo, Marche e Molise fino alla Puglia nord-orientale. Secondo le previsioni di ilmeteo.it, le temperature potrebbero scendere addirittura di 10 gradi. Meteo instabile anche in Calabria e Sicilia, con rischio di forti piogge e nubifragi. Fiocchi di neve potrebbero cadere a quote medie anche sui monti calabresi e nord-siciliani. A sorridere sarà il Nord, dove l'alta pressione manterrà quasi ovunque un cielo sereno o poco nuvoloso, compensato però da freddo e vento forte.