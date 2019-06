Il meteo del weekend: dalla tempesta di temporali al caldo eccezionale

Un weekend che toccherà gli estremi, tra tempeste di temporali e ondate di caldo eccezionale. È quello che ci aspetta, dal Nord el Sud della nostra Penisola.

Il team de iLMeteo.it avverte che, già a partire dalla notte tra venerdì e sabato, inizieranno i primi temporali sulle zone alpine e prealpine, che nella giornata si sabato si sposteranno verso le aree pianeggianti. Piemonte e Lombardia verranno colpite da forti rovesci temporaleschi, ma il tempo peggiorerà ulteriormente nel corso di sabato: una vera e propria tempesta di temporali, con tanto di grandinate e trombe d'aria, colpirà soprattuto la Lombardia, il Triveneto e l'Emilia Romagna. Oltre al Nord, anche altre zone del Paese potrebbero essere colpite da rovesci, come le Marche, parte della Toscana, l'Abruzzo, la Campania e il Nord del Lazio. Al Sud invece, il caldo farà sentire ancora la sua morsa. Nella serata di sabato, poi, la perturbazione abbandonerà parte della Penisola, continuando ad insistere solo su Triveneto, Romagna e Marche.

Domenica, in tutte le Regioni, il tempo subirà un netto miglioramento, con un nuovo aumento delle temperature, soprattutto al Centro Nord, che anticiperà l'ondata di caldo che interesserà il nostro paese anche per tutta la prossima settimana. A partire da domenica, infatti, è in arrivo un duraturo ed eccezionale caldo, causato dall'anticiclone africano che investirà mezza Europa.

La prossima settimana si annuncia infuocata, col temperature che arriveranno a toccare i 40°C al Nord, nel Ferrarese e nel Padovano. A Milano, Firenze e Roma previsti 36°C e a Bologna, Trieste e Bolzano il termometro arriverà a toccare i 37°C.