"Mi hai rubato la nafta": il consigliere Pd pesta un operaio romeno

Un operaio romeno che gli aveva rubato una bombola di gas per riscaldarsi. Così Rosario Dezio, imprenditore e consigliere Pd a Vittoria (Ragusa) (oltre che componente della segreteria del Pd cittadina), ha deciso di farsi giustizia da solo.

Così lo avrebbe picchiato a mani nude e con un bastone prima di esplodere alcuni colpi di fucile in aria per spaventarlo. Non soddisfatto, il giorno dopo lo avrebbe raggiunto in un casolare abbandonato e lo avrebbe sequestrato per ore all'interno dell'azienda chiudendolo in un garage: l'operaio, legato mani e piedi e appeso a una trave, sarebbe stato colpito con un bastone, riportando una prognosi di 45 giorni. Oltre a lui, il 41enne avrebbe pestato in maniera meno violenta altri due romeni. Proprio uno di loro il 15 febbraio scorso ha denunciato l'accaduto ai carabinieri, che in un sopralluogo li hanno trovati ancora doloranti e terrorizzati.

L'azienda agricola di Dezio, tra l'altro, era già nota alle forze dell'ordine perché in passato era stata sottoposta a controlli contro il caporalato. E ora il 41enne - che ha ammesso in modo spavaldo le sue responsabilità - è ai domiciliari per lesioni gravi, sequestro di persona e porto d'armi.

Il suo legale, l'avvocato Giuseppe Russotto, però parla di "violenza non giustificabile", ma di "reazione comprensibile" perché col furto di nafta da parte dei suoi dipendenti Dezio avrebbe perso decine di migliaia di euro per la gelata in una serra. Inoltre smentisce l'utilizzo di armi e il sequestro da parte del proprio assistito.