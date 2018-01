"Dopo la mia morte cura le piante", ma il marito scopre che sono finte

Prima di morire ha chiesto al marito di prendersi cura della sue piante. E lui ha rispettato diligentemente l'ultimo desiderio della donna. Peccato che fosse uno scherzo.

Phedre Fittor era una donna di 69 anni che, sapendo di non avere ancora molto tempo da vivere a causa del cancro, ha fatto una richiesta al marito. Ovvero quello di prendersi cura delle sue piante, precisamente quelle del bagno. E fin qui nulla di strano. A raccontare il lato divertente e singolare della storia è la figlia della coppia. "Prima di morire - scrive Antonia Nicol su Twitter - mia madre ha dato precise istruzioni a mio padre su come bagnare le piante del bagno. Lui le ha annaffiate e curate per anni. Sembravano così belle che ha deciso di portarle nella nuova casa, ma ha scoperto che erano di plastica! Riesco a sentire mia mamma che ridacchia".

Before my mum passed away, she gave my dad strict instructions to water the plants in the bathroom. He's been religiously watering them & keeping them alive. They look so amazing he decided to take them to his new home, only to discover they are plastic! Can hear my mum chuckling pic.twitter.com/N87giD5zKT