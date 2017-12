"Una micro-arma potrebbe uccidere riconoscendo la vittima"

Siamo ancora lontani dal produrli. Ma forse nemmeno così tanto. Secondo quanti scrive La Verità, infatti, in molti starebbero studiando su come realizzare dei minuscoli robot-arma in grado di riconoscere i propri obiettivi e "abbatterli" riconoscendoli tra mille persone. Armi intelligenti, insomma, molto più di quelle che conosciamo oggi.

Non saranno telecomandate, ma avranno in memoria tutte le informazioni necessarie per riconoscere la vittima se questa si trova ad un certo raggio di distanza dall'arma. Una sorta di droni omicidi. Che potrebbero vedere la luce tra non molto. Non solo, infatti, se costruiti potrebbero costare molto meno delle armi convenzionali. Ma la loro precisione sarebbe chirurgica e potrebbe evitare di dover realizzare missioni ad alto rischio di vite umane.

Il problema, ovviamente, è se queste possibili armi finessero in mani sbagliate. Ed è il solito dilemma dell'intelligenza artificiale. "Questi nuovi dispositivi - scrive La Verità - si attiveranno, partiranno e colpiranno in modo chirurgico, persino se due persone sono a contatto e in movimento, come nel caso di una lotta o di un sequestro, perché la manovrabilità del minidrone è spaventosamente sviluppata e il suo autopilota ragiona qualche centinaio di volte più rapidamente della mente umana".

Per recuperare informazioni sulle vittime i mini-droni potrebbero cercare di registrare "tracce digitali, dai pagamenti alle attività telefoniche mobili, fino ai social network" del loro obiettivo. "L'intelligenza artificiale della macchina farà il resto - spiega ancora La Verità - è sufficiente che essa venga attivata all' interno del suo raggio d'azione. Così sarà possibile per esempio programmare uno sciame per colpire soltanto un genere, una fascia di età, etnia, sesso, chi ha la barba e chi no, chi possiede un' arma o ciò che potrebbe essere usato per l' offesa".

Bisogna dire che già oggi l'intelligenza artificiale è a buon punto. Anche se non è detto che quello delle mini-armi a precisione chirurgica rimanga per sempre solo una fantasia, è possibili che in molti gurdino con attenzione a questo fenomeno. Il costo, infatti, potrebbe essere molto più basso non solo del volo di un drone come lo conosciamo oggi, ma ovviamente anche dei missili da milioni di dollari.