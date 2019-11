Migrante si intrufola in casa di un'anziana, poi ferisce carabinieri

E' finito in manette con le accuse di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale il migrante che ieri mattina si era intrufolato di nascosto nell'abitazione di un'anziana signora residente a Caltanissetta.

Secondo quanto riportato dai quotidiani locali lo straniero ha approfittato della distrazione di un residente del condominio (che aveva lasciato aperto il portone d'ingresso) per introdursi furtivamente all'interno dello stabile, poi aveva atteso un'altra occasione propizia per raggiungere anche l'interno di un appartamento. Occasione che si era palesata poco dopo, quando una donna stava entrando nell'abitazione dell'anziana madre per assisterla. Il migrante aveva così spintonato a terra brutalmente la donna e, una volta dentro casa, aveva iniziato a rovistare nei cassetti all'evidente ricerca di preziosi, senza però fare i conti con l'altro figlio della proprietaria di casa, il quale di nascosto aveva immediatamente chiamato i carabinieri.

Giunti rapidamente sul luogo della segnalazione i militari hanno tentato di fermare lo straniero ma quest'ultimo, nel disperato tentativo di sfuggire alla cattura, ha ferito i carabinieri ed è andato a barricarsi dentro al bagno, non prima però di aver distrutto un tavolo. Alle forze dell'ordine non è rimasto altro da fare che fare irruzione e ricorrere all'utilizzo dello spray al peperoncino per placare i bollenti spiriti dell'extracomunitario. Espletate le formalità di rito il rapinatore è stato condotto al pronto soccorso insieme ai due carabinieri, tutti e tre hanno infatti riportato delle lievi ferite durante le fasi della colluttazione.