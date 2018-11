Migranti, allarme sulla scabbia: "Boom di medicinali venduti"

I numeri, secondo la Lega, devono essere un "campanello d'allarme". Ed sono in molti a legare questi "dati preoccupanti" al fatto che "la maggior parte dei casi" riguarda "extracomunitari". L'allarme è stato lanciato dal consigliere regionale del Carroccio in Emilia Romagna, Massimiliano Pompuignoli. Dove in un solo anno sono stati ceduti ben 316 articoli per curare la scabbia. E questo senza contare "le confezioni cedute direttamente alle cooperative assistenziali non vengono indicate".

" Da segnalazioni pervenuteci circa la vendita di prodotti per la cura della scabbia nell’ambito della provincia di Forlì/Cesena - si legge in una nota firmata da Pompignoli (che ha presentato un'interrogazione) e dal segretario provinciale della Lega, Andrea Cintorino- nel periodo ricompreso tra il primo gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, si ‘parla’ di 316 articoli farmaceutici distribuiti, complessivamente, ad altrettanti cittadini del comprensorio forlivese e cesenate".

La scabbia si combatte con facilità. Ma si diffonde da uomo a uomo e va comunque tenuta sotto controllo. A favorirne la diffusione è soprattutto la scarsa igiene e la vita in comunità. "La maggior parte dei casi di scabbia - spiegava Pompignoli a Cesena Today - riguarda minori, molto spesso extracomunitari, che frequentano la scuola primaria e secondaria ma anche richiedenti asilo, ospiti delle strutture di accoglienza del territorio e provenienti da Paesi del Terzo Mondo dove questa malattia è più diffusa".