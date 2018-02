Migranti Frontex: "Crescono gli arrivi in Italia". Ma rispetto al 2017 c'è calo del 50%

Non si ferma l'ondata di sbarchi sul nostro Paese. Frontex ha infatti rilevato un incremento degli arrivi proprio a gennaio. Il tutto percorrendo la solita rotta nel Mediterraneo. I dati forniti parlano chiaro: "Il numero di migranti arrivati in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo centrale a gennaio è salito a più di 4800, il doppio rispetto al mese precedente, quando le attività di contrabbando sono state rallentate da combattimenti vicino alle aree di partenza e dalle cattive condizioni meteorologiche.



Il totale mensile è approssimativamente in linea con gennaio dello scorso anno". Poi l'agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ha analizzato anche la provenienza di questi migranti e traccia un profilo di chi sbarca: "Secondo i dati preliminari - spiega una nota -, gli eritrei sono il gruppo di migranti più numeroso su questa rotta, seguiti dai cittadini del Pakistan e della Tunisia. Negli ultimi mesi Frontex ha anche notato un aumento del numero di libici che attraversano il Mediterraneo". Ma i dati di Frontex non collimano con quelli del Viminale secondo cui la situazione relativa al numero dei migranti sbarcati a decorrere dall'1 gennaio 2018 fino al 13 febbraio 2018 comparati con i dati riferiti allo stesso periodo degli anni 2016 e 2017 si registra un -22,73% e un -49,93%.