Migranti, Giorgino contro la Germania: "Ci critica, ma li sedati e ce li ha rimandati qua"

"L'Unione Europea e la Germania hanno fatto poco per l'immigrazione e anche l'ultima dichiarazione del presidente tedesco va in questa direzione: che senso ha contestare all’Italia un comportamento discutibile quando loro hanno rimandato in Italia i migranti sedati a bordo di aerei…?" , la sferzata è di Francesco Giorgino. Il giornalista, ospite di Agorà su Rai Tre, se l'è presa con il presidente teutonico, Frank-Walter Steinmeier, che ha aspramente criticato l'arresto in Italia della comandante della nave dell'Ong Sea Watch, Carola Rackete.

Il conduttore del Tg1, nel salotto televisivo della terza rete dell'emittente pubblica, parla fuori dai denti e rispedisce al mittente le accuse mosse dal politico tedesco al governo nostrano e, soprattutto, alla linea dura imposta ministro dell'Interno Matteo Salvini.