Migranti, l'appello di papa Francesco: 'Superate le paure e accogliete'

"Quest'anno ho voluto celebrare la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato con una Messa a cui siete invitati in particolare voi, migranti, rifugiati e richiedenti asilo. Alcuni siete arrivati da poco in Italia, altri da molti anni siete residenti e lavorate, e altri ancora costituiscono le cosiddette 'seconde generazioni'" . Durante l'omelia della Santa Messa celebrata nella basilica Vaticana, papa Francesco è tornato a lanciare un appello all'accoglienza e all'integrazione a tutti i fedeli. Se agli stranieri, che arrivano in Italia e in Europa, ha chiesto il rispetto delle leggi che vigono nei Paesi che li ospitano, agli occidentali ha chiesto di superare le proprie paure. "Nell'incontro vero con il prossimo - ha chiesto - saremo capaci di riconoscere Gesù Cristo che chiede di essere accolto, protetto, promosso e integrato?" .

La paura sembra condizionare i rapporti tra i migranti e le comunità che li accolgono. Ne è convinto Bergoglio che nell'omelia di oggi è tornato a chiedere a chi è chiamato ad accogliere gli stranieri di "comprendere le loro paure e apprensioni per il futuro" . Il Santo Padre capisce, però, anche la paure delle comunità locali. A loro riconosce che "non è facile entrare nella cultura altrui, mettersi nei panni di persone così diverse da noi, comprenderne i pensieri e le esperienze. E così spesso rinunciamo all'incontro con l'altro e alziamo barriere per difenderci" . "Le comunità locali a volte - ha osservato - hanno paura che i nuovi arrivati disturbino l'ordine costituito, 'rubino' qualcosa di quanto si è faticosamente costruito" .

Dunque, da una parte ci sono le paure dei nuovi arrivati che, ha elencato papa Francesco, "temono il confronto, il giudizio, la discriminazione, il fallimento" . E dall'altra quelle di chi teme di vedere modificata la propria situazione da questi arrivi. "Queste paure - ha scandito il Pontefice - sono legittime, fondate su dubbi pienamente comprensibili da un punto di vista umano" . "Avere dubbi e timori - ha spiegato - non è un peccato. Il peccato è lasciare che queste paure determinino le nostre risposte, condizionino le nostre scelte, compromettano il rispetto e la generosità, alimentino l'odio e il rifiuto" . Secondo Bergoglio, dunque, "il peccato è rinunciare all'incontro con l'altro, con il diverso, con il prossimo, che di fatto è un'occasione privilegiata di incontro con il Signore" . In questa ottica, ha spiegato, "per le comunità locali, accogliere, conoscere e riconoscere significa aprirsi alla ricchezza della diversità senza preconcetti, comprendere le potenzialità e le speranze dei nuovi arrivati, così come la loro vulnerabilità e i loro timori" .