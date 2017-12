Migranti legati e frustati: iI video choc delle torture

Nelle immagini si vedono due migranti legati piedi e mani distesi su due letti. Vengono torturati barbaramente e poi uno di loro ucciso. Il video è stato inviato dai trafficanti di uomini alle famiglie in Patria per chiedere più soldi. E di cellulare in cellulare, di WhatsApp in WhatsApp è arrivato anche sul telefono di alcuni richiedenti asilo ospitati dalla cooperativa torinese "L'isola di Ariel".

I frame sono sconcertanti. In un video, scrive il Corriere, si vede un aguzzino tagliare la gola ad un uomo. In un altro, invece (guarda), il trafficante frusta e picchia la vittima mentre gli chiede "quando, domani mattina?". Se i soldi non dovessero arrivare presto, infatti, i trafficanti potrebbero uccidere i soggetti ripresi nei filmati.

Secondo quanto scrive il quotidiano di via Solferino, "sono gli stessi sequestratori a realizzare i video all’interno dei campi di prigionia e ad inviarli ai famigliari, i quali, non avendo denaro a sufficienza per rispondere alle loro richieste, li inoltrano a chi è arrivato in Italia chiedendo aiuto".