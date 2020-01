Migranti, il Papa accusa: "Governanti non li lasciano sbarcare"

L'udienza del mercoledì di Papa Francesco è stata dedicata alla pastorale sui migranti.

Negli ultimi tempi, Jorge Mario Bergoglio usa intrecciare le consuete argomentazioni favorevoli all'accoglienza erga omnes con considerazioni riguardanti il dialogo interreligioso ed ecumenico. "L'ospitalità - ha esordito il vescovo di Roma - è importante; ed è pure un'importante virtù ecumenica. Anzitutto significa riconoscere che gli altri cristiani sono veramente nostri fratelli e nostre sorelle in Cristo". Malta, che da qualche mese a questa parte attraversa una crisi politica, è considerata un esempio da seguire.

L'ex arcivescovo di Buenos Aires ha di nuovo esaltato l'atteggiamento della popolazione maltese: "Come i maltesi - bravi questi maltesi - siamo ripagati, perché riceviamo ciò che lo Spirito Santo ha seminato in questi nostri fratelli e sorelle, e questo diventa un dono anche per noi, perché anche lo Spirito Santo semina le sue grazie dappertutto". Il Santo Padre, che in questa fase del suo pontificato ha più volte premiato in pubblico, con le parole, la gestione dei fenomeni migratori in voga sull'isola, ha anche incontrato di recente il premier Joseph Muscat, nonostante le polemiche sollevate per via della bufera abbattutasi sul governo e sulle forze di maggioranza.

La fratellanza umana, dunque, presuppone un'apertura costante verso l'altro. E il Papa ha voluto rammentare episodi d'intolleranza accaduti nella sua patria d'origine: "Nella mia terra, per esempio, quando venivano alcuni missionari evangelisti, un gruppetto di cattolici andava a bruciare le tende: questo non è cristiano, siamo fratelli, siamo tutti fratelli e dobbiamo fare l'ospitalità gli uni con gli altri". L'Argentina, quindi, non è stata immune dai sentimenti di chiusura. E persino i cattolici ne hanno dato prova. Jorge Mario Bergoglio, che oggi non ha citato il "diritto a non emigrare", ha ricordato le motivazioni che spingono coloro che cercano rifugio sulle nostre coste: "In tutto il mondo uomini e donne migranti affrontano viaggi rischiosi per sfuggire alla violenza, alla guerra, alla povertà".