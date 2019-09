Migranti, Friuli lancia allarme: 'Forzeranno blocchi al confine'

L'assessore alla sicurezza del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, lancia l'allarme migranti alla frontiera nordorientale del paese.

"Chiediamo ai ministri degli Esteri e dell'Interno di attivarsi immediatamente per bloccare il flusso di migranti dalla Bosnia verso l'Italia, intervenendo sulla Croazia affinché intensifichi i controlli e sulla Slovenia al fine di rinnovare l'accordo bilaterale, in scadenza il prossimo 30 settembre, consentendo così di proseguire e auspicabilmente implementare le pattuglie miste italo-slovene istituite dal precedente Governo che, nell'arco di alcuni mesi, hanno contribuito a ridurre le presenze sul territorio del 40 per cento." , dice Roberti, come riportato da "IlFriuli".

L'inasprimento delle condizioni meteorologiche potrebbe creare dei problemi più seri, spingendo gli stranieri a forzare i blocchi per entrare nel nostro paese prima dell'arrivo dell'inverno. "Buona parte dei clandestini che giungono alle porte della nostra regione provengono da Afghanistan e Pakistan, in pratica gli unici due Paesi al mondo dove non sono stati ancora debellati i focolai della poliomielite. Evidente, quindi, che questo possibile ulteriore rischio debba rappresentare per il Governo una spinta fondamentale ad agire con fermezza al fine di garantire prevenzione e protezione sanitaria a tutti i cittadini." , auspica l'assessore. "Nel corso dell'ultimo anno si è lavorato molto, con ottimi risultati, per contenere e ridurre gli ingressi. Ora non dobbiamo permettere che il nostro territorio torni a essere un immenso campo profughi a causa di una visione nazionale opposta sul tema immigrazione clandestina." , conclude il politico.

Non tarda ad arrivare la replica del Pd, da parte del consigliere regionale Chiara Da Giau, che minimizza e schernisce gli avversari politici. "L’emergenza migranti, per la Lega, va e viene a seconda della convenienza. La costante è la farneticazione e la post verità salviniana che risponde solo alla logica della propaganda, di seminare odio e paure" , attacca Da Giau.