"Migranti per ripopolare l'isola". Il folle piano per la Sardegna

Immigrati per ripopolare la Sardegna. È questa in sintesi l'idea dell'assessore alla Sanità, Luigi Arru. In un'intervista a LaNuova Sardegna, Arru spiega il suo piano: "Per invertire la tendenza al drammatico calo delle nascite bisogna favorire l'immigrazione. Altrimenti sarà difficile guardare con ottimismo al futuro". Per Arru "l'unica risposta al problema della denatalità nell'isola - che secondo l'Istat è la regione italiana dove si fanno meno figli - è investire per la formazione e l'integrazione degli immigrati in modo da farne una risorsa produttiva".



Dopo le parole dell'assessore sull'isola è scoppiata una vera e propria bufera politica. "L'assessore Arru è l'ideologo della sostituzione etnica", replica Paolo Truzzu, Consigliere regionale di Fratelli d'Italia-An. "A che titolo parla Arru, non eletto dal popolo e che da assessore alla Sanità in questi anni ha tagliato fondi e risorse per malati e famiglie sarde?", domanda Truzzu. Poi rincara la dose: "Quale futuro pensa per i nostri ragazzi? Quale sostegno alle giovani coppie e alle famiglie? Quale assistenza a chi perde il lavoro e non trova nuova occupazione? Domande che non si pone più un'intera classe dirigente che non fa il lavoro per cui è stata incaricata, ma porta avanti battaglie ideologiche lontane dalle reali necessità dei cittadini", afferma il consigliere di Fdi-An. E a mettere in discussione le parole di Arru è anche Marcello Orrù, Consigliere regionale del Gruppo 'Sardegna' e leader di Movimento Cristiano -Forza Popolare:"Affermazioni che sono gravi, inaudite, indecenti. "Appare ancor più incredibile che tali parole arrivino dall'assessore fautore della riforma di riordino della rete ospedaliera che ha decretato il taglio di servizi essenziali per i cittadini. Le parole di Arru - dice Orrù a sardegnalive.it- sono la conferma della strategia folle che la giunta Pigliaru ha perseguito in questi anni sul fronte accoglienza dando priorità ai migranti e dimenticando i sardi".