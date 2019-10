Migranti, la sfida dei no border alla Lega: "Manifesteremo in centro"

I no border del collettivo Progetto 20k, di Ventimiglia, in provincia di Imperia, sfidano la Lega. Materia del contendere: la manifestazione in programma sabato prossimo, nella città di confine, a favore dell’apertura delle frontiere con la Francia per la libera circolazione dei migranti in Europa.

Da una parte, dunque, abbiamo il partito di Salvini, assolutamente contrario a un corteo nel centro di Ventimiglia, tanto da aver promosso una mozione (approvata con i voti della maggioranza di centrodestra) che impegna sindaco e giunta a chiedere alle istituzioni di vietare il percorso originario; dall’altra ci sono i no border che replicano: “La parata passerà tra le vie centrali della città, creando un'atmosfera di festa. I commercianti, data la partecipazione di diverse persone, possono soltanto essere felici dei piccoli acquisti che probabilmente faranno”.

Proseguono gli attivisti in una nota pubblicata sulla propria pagina Facebook: “La giornata è pensata per creare uno spazio comodo e accogliente per tutti e tutte, proponendo alla città una giornata di spettacoli, musica, giocoliera e altre attività e attrazioni. Nè la Lega né altre forze politiche possono toglierci il diritto di manifestare per essere alternativa alle politiche locali, italiane, francesi ed europee trattanti la questione migratoria. Per un permesso di soggiorno europeo e per la fine delle violenze in Libia e in Europa”.

Salvo modifiche dell'ultimo minuto, questo è il programma della manifestazione. Ore 14.30, concentramento in via Tenda, di fronte al vecchio Info-point Eufemia. Ore 15, partenza parata. Ore 16.30, arrivo ai giardini pubblici di via Vittorio Veneto. Inizio spettacoli dei saltimbanchi senza frontiere. Ore 18.30, assemblea cittadina con Mediterranea Saving Humans e, dalle 20, musica.