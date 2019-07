Milanese in vacanza minaccia passanti con una mannaia, denunciato

Dopo una notte di baldoria, a cascate di alcol, chissà magari per festeggiare le vacanze in Riviera, ha deciso di mettere la classica ciliegina sulla torta, uscendo per strada a minacciare i passanti con la mannaia. È accaduto a San Lorenzo, piccola località balneare della provincia di Imperia. Protagonista è un turista milanese di 37 anni, che è stato denunciato con le accuse di minacce e porto abusivo di arma da taglio.

Sono le 7 del mattino, quando il trentasettenne ha la “bella” idea di uscire armato da casa. E’ facile immaginare il panico dei passanti, alla vista di un uomo che brandisce una mannaia e sproloquiando, agita la lama all’impazzata.

Alcuni residenti, che hanno sentito le grida dal balcone, hanno allertato il 112 e sul posto è sopraggiunta una pattuglia dei carabinieri. Con molta cautela, alla fine i militari riescono a disarmare il folle turista e a riportarlo alla calma. E' andata ancora bene, che non ha ferito nessuno e che il tutto si è risolto con un po' di paura.

A quel punto lo hanno condotto in caserma e, passati i fumi della sbronza, si trova ora con una denuncia all’autorità giudiziaria. I militari hanno anche acquisito diverse testimonianze da parte degli abitanti, che saranno chiamati a comparire come testi.