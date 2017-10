Milano, annullato concorso infermieri: buste aperte e foto ai test

Prova annullata e rinviata al 16 ottobre per oltre 2.500 aspiranti infermieri, ieri al Palazzetto dello Sport di Monza. Il concorso del caos, così è gia stato soprannominato, è stato sospeso dopo che alcuni concorrenti hanno aperto prima del dovuto e fotografato la busta del quiz. In palio c'erano 23 posti a tempo indeterminato da infermieri agli ospedali Sacco e Fatebenefratelli, di cui 11 riservati a professionisti precari, già con contratti a tempo determinato.

La prova è stato sospesa per scelta della commissione - precisano dall'azienda del capoluogo lombardo - dopo che la stessa Asst aveva chiesto l'intervento delle forze dell'ordine (guarda il video) a seguito delle proteste dei candidati.

Il concorso del caos

Il caos è scoppiato perché, nel settore in cui le buste sono state distribuite prima, alcuni aspiranti camici bianchi non hanno atteso il via della prova: hanno aperto il materiale che era stato loro consegnato e hanno fotografato le domande con il cellulare, scatenando la rivolta dei compagni.

L'esame scritto slitta a lunedì prossimo, data già prevista per la prova pratica.