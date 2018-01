Milano, il degrado alla stazione: urina dal tram in pieno giorno

È pieno giorno a Milano. Non c'è il sole, ma la luce sì. E tutti possono guardare, increduli, quello che un uomo fa dall'interno del tram. Si sbottona i pantoloni e urina, come se nulla fosse, affacciato alla porta del mezzo pubblico. Di fronte a lui ci sono altri cittadini sbalorditi nel vedere la scena. Uno di loro ha il coraggio di armarsi di telefonino e filmare l'ennesimo scempio del degrado nel campoluogo meneghino.

Il filmato ha fatto il giro dei social network (guarda). Non è chiaro chi fosse l'uomo, dalle immagini il tram sembra fermo di fronte alla stazione Centrale di Milano. Un uomo col giubbotto rosso si avvicina alla portiera del tram, si aggiusta i pantanoli, urina e poi richiude la zip. Come se fosse normale fare i propri bisogni sul tram.

"Se questo video è reale - attacca Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda - allora non servono parole per descrivere il degrado che Milano sta subendo a causa della diasennata politica del Governo Pd e della Giunta rossa di Giuseppe Sala con il loro porte aperte senza se e senza ma a tutti questi immigrati africani che non scappano da nessuna guerra".