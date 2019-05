Milano, l'autogol dei collettivi: occupano il palazzo di Jacopo Fo

“Contro fascismo e capitalismo costruiamo comunità resistenti”. È il testo dello striscione appeso dal collettivo antifascista “Circolo dell’hotel” sul cancello di uno stabile di via Bordighera, nella zona sud di Milano.

Peccato che il palazzetto sia di proprietà di una famiglia di antifascisti per antonomasia. Lo stabile, infatti, ospita la sala prove della Compagnia Teatrale Fo Rame, che da sabato scorso ha dovuto sospendere le attività. “Mi sembra un po’ strano fare antifascismo colpendo chi dai fascisti e dallo Stato ha subito ogni sorta di violenza e sopruso”, ha commentato via social network il figlio della coppia, Jacopo Fo, proprietario dello stabile.

Insomma, una bella figuraccia per i collettivi. Ormai però il danno è fatto e gli antagonisti scelgono di tenere il punto. Così il botta e risposta su Facebook diventa surreale. Al figlio di Dario Fo, che in più di un’occasione in passato si schierò al fianco degli occupanti abusivi, è toccato fare la ramanzina ai collettivi, mentre gli antifà si sono dovuti arrampicare sugli specchi per giustificare l’occupazione della palazzina di proprietà della famiglia simbolo dell’antifascismo.

“Mio nonno l'hanno deportato in Germania piuttosto che arruolarsi nell' esercito della R.S.I.”, scrivono gli attivisti. “Il padre di mio padre era dal Cnl e organizzava la fuga degli ebrei, mia nonna lavorava con i Gap, mio padre era disertore e ricercato”, ribatte Fo. “Che scelta antifascista è tenere lo stabile chiuso e abbandonato”, attaccano gli occupanti. “Siamo ritornati in possesso di questo spazio dopo un procedimento giudiziario, forse dovresti informarti su quel che abbiamo fatto nella nostra vita per i diseredati prima di sparar giudizi. Vedi ad esempio i soldi del premio Nobel devoluti fino all'ultima lira per i disabili... Come è facile criticare”, replica il figlio dell’attore.

La discussione va avanti tra chi sfoggia attestati di merito e chi rivendica patenti di antifascismo. Insomma, siamo tutti “antagonisti”. Ma con i palazzi degli altri. Fo dixit.