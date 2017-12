Milano, tentano di rapire la figlia che vuole farsi suora. Arrestati padre e fratello

Il padre e il fratello di una donna di Avellino sono stati arrestati a Milano con l'accusa di aver sequestrato la loro parente per impedirle di farsi suora.

Gli agenti della volante del Commissariato Comasina sono intervenuti in via Pantaleo a Milano dopo la segnalazione al 113 di un'aggressione. I due uomini, C.D.P., 59 anni e N.D.P., 28 anni, infatti, due giorni fa, hanno tentato di caricare con forza nella loro auto la giovane, per riportarla nel paese d'origine, in provincia di Avellino. Il motivo? La poveretta voleva farsi suora e loro erano contrari alla sua decisione. E malgrado fosse drogata, la ragazza è riuscita a divincolarsi dalla presa del padre e del fratello e a chiedere aiuto ai passanti.

Ma prima del tentato rapimento, la donna era stata stordita con un sonnifero. Il sonnifero glielo aveva somministrato in casa proprio sua madre. La donna di 52 anni, quindi, è finita nel registro degli indagata, mentre padre e fratello sono già stati arrestati