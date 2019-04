In mille dall'Europa al concerto di band nazi rock per il compleanno di Hitler

Circa mille persone, provenienti da tutta Europa, sono arrivate ieri a Cerea, nel Veronese, per partecipare a un concerto. Sul palco complessi nazi-rock, tra cui i Gesta Bellica di Verona e gli australiani Fortress. Il tutto proprio nel giorno del compleanno di Adolf Hitler.

L'evento, che si è tenuto all’interno di uno dei padiglioni del quartiere fieristico di proprietà del Comune, come riporta L'Arena, è passato inizialmente inosservato, tanto che in paese molti pensavano si trattasse di una festa della birra, fino a quando la manifestazione ha preso il via.

Ma a detta di Giordano Caracino, il rappresentante di Veneto Fronte Skinheads, che avrebbe organizzato il tradizionale concerto di Pasqua, la data dell'evento sarebbe coincisa con quella della nascita di Hitler solo per una casualità: " Il periodo del concerto è sempre stato questo, in coincidenza con le festività pasquali ". Inoltre, aggiunge il rappresentante del gruppo, "non ci interessa nemmeno festeggiare il compleanno di Hitler, una persona che è nata nell’800, siamo oltre a tutto ciò, non ci prestiamo a questo genere di strumentalizzazioni, abbiamo tutte le carte in regola per questa manifestazione".

Dall'opposizione, però, si sono levate proteste, tra chi ha definito le notizie sulla manifestazione come "allarmanti e inaspettate", e chi vorrebbe chiarimenti circa i motivi che hanno spinto i gestori a concedere gli spazi comunali, per lo svolgimento del concerto.