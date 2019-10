Minacce choc a Centinaio: "Muori, leghista di m...."

Gian Marco Centinaio è stato vittima di diverse minacce di morte che hanno coinvolto anche dei familiari. Nell'arco di due settimane gli sono state recapitate due lettere che contenevano vergognosi messaggi: " Muori, leghista di m****. L'inferno ti aspetta ". Questo e altri messaggi di odio sono arrivati a casa della mamma dell'ex ministro delle Politiche agricole.

Una seconda lettera porta la data del 22 ottobre e risulta avere il timbro del centro di smistamento postale Milano Borromeo. Sul foglio bianco, ovviamente anonimo, sono state scritte poche righe che contengono un'accusa ben precisa: " La mia terra non vale più niente, per colpa tua non ho soldi per i miei figli ". Intanto sono partite le indagini, affidate alla polizia di Pavia che ha provveduto ad avviare gli accertamenti volti all'individuazione dei responsabili. Non è da escludere che l'autore delle due lettere possa essere lo stesso.

"Il clima sta peggiorando"

Sulla vicenda è intervenuto Luca Zaia, che ha espresso " solidarietà umana e istituzionale " al senatore " fatto oggetto di minacce che non vanno assolutamente sottovalutate. Non sono le prime che vengono rivolte a rappresentanti delle istituzioni. È un pessimo segnale ". Il governatore della Regione Veneto spera che " gli inquirenti possano individuare presto i responsabili e che sia possibile erogare pene esemplari. La minaccia anonima è quanto di più codardo possa essere messo in atto ".