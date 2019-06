Minacce e insulti social all'attore Domenico Diele, condannato per omicidio stradale: "Devi marcire in galera"

"Sei un topo di fogna", "Devi marcire in galera", "Te la faremo pagare". Sono solo alcuni delle decine di insulti e delle minacce che l'attore Domenico Diele ha ricevuto sui social network.

Diele, ricordiamolo, era stato arrestato nel giugno 2017 per omicidio stradale aggravato: aveva investito e ucciso una donna – la 48enne Ilaria Dilillo – che stava tornado a casa in motorino; l'attore, al momento dell'incidente, guidava con la patente sospesa e sotto l'effetto di stupefacenti.

In primo grado, il 33enne era stato condannato a 7 anni e 8 mesi, ora ridotti dalla Corte di Appello di Salerno a 5 anni a 10 mesi. E sui social, una volta appresa la decisione della magistratura, è scoppiata la rabbia, dove numerosi utenti sono tornati a prenderlo di mira, protestando per la decisione dei giudici di accorciargli la condanna in prigione.

Oltre al "topo di fogna", all'augurio che marcisca in galera e via discorrendo, anche l'odio verso gli avvocati e i giudici, e anche la minaccia di sfregiarlo con l'acido una volta tornato in libertà.

Peraltro, su Facebook esiste addirittura una pagina dal nome "Diele in carcere", dove si è concentrata la stragrande maggioranza degli insulti e delle minacce alla sua persona.