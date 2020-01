Minacce di morte alla nonna e aggressione ai carabinieri: arrestato 20enne

Ha aggredito prima i familiari puntando poi un taglierino alla gola della nonna. Nel mentre minacciava di farle del male, nonostante la presenza dei carabinieri intervenuti per difenderla. Ma non solo, ha aggredito anche i militari lanciando verso di loro diversi oggetti dal balcone e opponendo resistenza nel momento in cui veniva fermato. Per questo motivo è stato arrestato in flagranza di reato. Si tratta di Michele Cunsolo, 20 anni, di Priolo, in provincia di Siracusa. Il giovane, nonostante la sua età, ha già alle spalle numerosi precedenti di polizia. Un disoccupato, conosciuto non solo per i suoi precedenti ma anche per il suo carattere “acceso”.

Ieri pomeriggio era a casa con la famiglia. Da quella che era iniziata come una banale conversazione, ne è uscita fuori una violenta reazione. Il giovane è andato in escandescenza, ha aggredito i genitori riversando poi la sua collera sul mobilio della casa, di proprietà della nonna. Ha distrutto suppellettili e scaraventato per terra tutto quello che gli capitava tra le mani. In pochi attimi l’appartamento è stato messo sotto sopra e, i familiari, per paura che accadesse qualcosa di irreparabile per la loro incolumità, hanno chiamato i carabinieri chiedendo aiuto.

Sul posto quindi i militari, i quali, già da fuori, davanti casa, hanno iniziato un dialogo col giovane che si era affacciato fuori per cacciarli via. Gli uomini in divisa, con i loro metodi persuasivi, hanno cercato di riportarlo alla calma e farlo ragionare. Tutto inutile: dal piano superiore i carabinieri venivano colpiti con diversi suppellettili e pezzi di mobili che il giovane aveva danneggiato poco prima. Nel tentativo di allontanarli, il 20enne, ha scaraventato nei loro confronti l’impossibile, elargendo anche minacce di morte.

La situazione è divenuta critica quando Cunsolo, ha deciso di barricarsi in casa e puntare un taglierino alla gola della nonna. La minacciava di ferirla mortalmente. Attimi di paura per la poveretta ma anche per tutta la famiglia che credeva ormai di doversi rassegnare al peggio. I militari hanno dovuto forzare la porta per potere fare ingresso nell’abitazione. Nonostante la loro presenza, il 20enne non solo ha continuato a minacciare la nonna ma anche gli stessi carabinieri. Non è stato facile riuscire a fermare il pregiudicato. Alla fine è stato disarmato e tratto in arresto. Dopo le formalità di rito, il ragazzo è stato trattenuto nella camera di sicurezza della compagnia di Siracusa, come disposto dall’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza direttissima