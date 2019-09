La minaccia choc dei genitori: "Sposati o fai la fine di Sana"

Divieto di avvicinamento alle figlie. È la misura cautelare disposta dal gip di Brescia nei confronti dei genitori, cui è stata anche sospesa la responsabilità genitoriale, di 4 ragazze pakistane, vittime di maltrattamenti. A finire nel mirino degli inquirenti anche il fratello maggiore delle vittime. Le 4 sorelle, due delle quali ancora minorenni, si erano recate al pronto soccorso, dopo aver subito le ennesime percosse e in quell'occasione avrebbero trovato il coraggio, anche grazie all'aiuto degli addetti alla rete antiviolenza, di raccontare la loro vita familiare, le botte e le minacce. L'ultima era stata quella rivolta alla figlia maggiore, che voleva rifiutare di tornare in patria per sposare l'uomo scelto per lei dai genitori. Il padre, allora, l'aveva minacciata più volte, evocando la vicenda di Sana Cheema, la ragazza uccisa dal padre perché aveva rifiutato un matrimonio combinato. "Se non ti sposi finisci come lei", avrebbe detto l'uomo alla maggiore delle sorelle pakistane.

Già in precedenza, le giovani erano finite in ospedale per le botte, ma le avevano sempre giustificate come incidenti domestici. Questa volta, invece, hanno trovato il coraggio di denunciare tutto, spinte dalle forti pressioni che subiva la sorella maggiore e dalle terribili minacce dei genitori. Dopo averle collocate in una struttura protetta, gli inquirenti hanno avviato le indagini, ricostruendo le continue violenze subite dalle ragazze, per mano dei genitori e del fratello maggiore.

Tutti e tre sono accusati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e induzione al matrimonio. La procura di Brescia ha emesso tre misure cautelati che impongono il divieto di avvicinamento alle vittime e ai genitori è stata sospesa la responsabilità genitoriale.