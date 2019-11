Minaccia i carabinieri con una bottiglia di vetro e morde un militare

Minaccia i carabinieri e ne morde uno mentre tenta a tutti i costi la fuga, poi viene bloccato ed arrestato. Siamo a Ramacca, in provincia di Catania e il protagonista dell’aggressione attuata ai danni del militare è Tommaso Bontorno, 54enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine in virtù di precedenti reati commessi.

Il quattro novembre scorso l’uomo è stato colto nella flagranza del reato di furto di gasolio ai danni di un pullman di linea parcheggiato davanti il cimitero di Ramacca. Come se non bastasse, non era quella la prima volta che Bontorno derubasse l’autobus del suo rifornimento. L’uomo è finito così agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza per il rito direttissimo ma, a quanto pare, nel frattempo è uscito di casa per dedicarsi ad altro non curandosi del reato che stava commettendo.

Invece di aspettare i carabinieri per essere condotto al palazzo di Giustizia è andato in giro facendo perdere le proprie tracce. Com’era inevitabile i militari, una volta giunti nella sua abitazione, hanno dato il via alle ricerche perlustrando ogni angolo della città alla ricerca di qualche indizio che permettesse di risalire alla presenza del fuggitivo nascosto in qualche zona. Una vera e propria caccia all’uomo, una ricerca senza sosta che ha impegnato diversi uomini e pattuglie sia nel centro urbano che nelle zone periferiche. Le ricerche dell’evaso si sono concluse solamente ieri sera. Quelli della scorsa notte sono stati però attimi concitati per via della reazione che Bontorno ha avuto alla vista delle forze dell’ordine che lo hanno ritrovato e fermato in una zona frequentata della città.

In questo frangente l’uomo ha tentato l’impossibile pur di non vedersi addosso le manette. Nonostante fosse senza via di fuga, perché circondato dai militari, ha avvertito tutti di essere armato estraendo allo stesso tempo dalla giacca una bottiglia di vetro che ha rotto su un muro. Con il collo della bottiglia ha quindi ha cercato di avvicinarsi agli uomini in divisa nel tentativo di spaventarli ma è stato bloccato. In questi attimi il 54enne si è giocato l’ultima carta mordendo con violenza le mani di un carabiniere e provocandogli diverse ferite. Ma ogni tentativo attuato per scappare era ormai inutile.

Dunque Bontorno, dopo le formalità di rito è stato arrestato e questa volta è stato condotto nel carcere di Caltagirone. Dovrà rispondere per il reato di evasione, violenza, lesioni, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Per quanto riguarda il carabiniere aggredito, le ferite non sono gravi e sono state giudicate guaribili in 7 giorni.