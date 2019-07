Minaccia i carabinieri con la katana, arrestato

Brandisce una katana e minaccia i carabinieri che gli trovano in casa tre piantine di marijuana: arrestato un 52enne in Irpinia.

L’episodio s’è verificato nel piccolo centro di Prata di Principato Ultra, in provincia di Avellino. Tutto è cominciato quando i militari sono arrivati nei pressi dell’abitazione dell’uomo perché sollecitati da una richiesta d’aiuto che riferiva loro di una lite tra vicini.

Al loro arrivo, come riferisce Il Mattino, i carabinieri sono stati “accolti” dal 52enne che, armato di una spada giapponese, li ha pesantemente minacciati, intimando loro di andare subito via. I militari, però, non si sono lasciati impressionare dalla situazione e sono riusciti a disarmare il 52enne.

Dopo aver riportato la calma, i carabinieri hanno passato al setaccio l’abitazione dell’uomo. E così hanno scoperto che in casa sua c’erano tre piantine di marijuana che, insieme alla katana, sono state immediatamente poste sotto sequestro dai militari.

Per il 52enne è scattato l’arresto e sarà giudicato col rito direttissimo. Risponde delle ipotesi di reato di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, coltivazione di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di arma.