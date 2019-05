Miss Francia agli haters: "Mi piace mangiare. Fatevene una ragione"

"Continuerò a essere così, che vi piaccia o no": Vaimalama Chaves, Miss Francia 2019, dimostra di "non dare peso" alle critiche che arrivano dagli haters che l'accusano di essere troppo grassa.

Da qualche tempo la Chaves sta ricevendo sui social numerose critiche per la sua forma non proprio perfetta; c'è chi ha scritto "è ancora più cicciona del solito", e chi "si farà umiliare al concorso di Miss Mondo con la sua pancia da nonna" mentre qualcuno le ha raccomandato di "fare attenzione al tuo corpo". Ma Miss Francia va avanti per la sua strada e in una trasmissione televisiva ha detto: "Sì, mi piace mangiare. Mangio molto perché tutti questi piatti che mi offrono da quando ho vinto il concorso non fanno parte della mia cultura, allora ne approfitto per scoprirli. Anche se non è l’immagine classica della Miss France che vi aspettereste". Così la Chaves, ragazza 23enne di origini polinesiane incoronata donna più bella di Francia pochi mesi fa, è diventata un'icona femminista, tanto da spingere il giornale Libération a titolare "Anche Miss France mangia, grazie Vaimalama".

La modella, nata a Thaiti, ha raccontato che da sempre combatte contro la sua propensione a ingrassare: "a 18 anni pesavo oltre 80 chili mi chiamavano mostro, non è stato facile sopportarlo. Ma oggi sono felice di avere fatto quell'esperienza perché mi ha reso più forte e più capace di incassare i colpi". Vaimalama Chaves ha avuto la sua rivincita quando, dopo aver perso 20 chili, ha partecipato al concorso di bellezza venendo eletta più bella di Francia dal 44% dei votanti.

"Continuerò a essere così, che vi piaccia o no".