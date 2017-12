La misteriosa malattia del bimbo che può mangiare solo pesche

Solo pesche fresche. Non può mangiare altro. Micah Gabriel Masson Lopez, appena 2 anni di vita, ha una rarissima malattia che gli impedisce di mangiare qualsiasi altra cosa che non sia una pesca (biologica). Si chiama sindrome dell’enterocolite allergica e provoca vomito, diarrea, reflusso per talmente tante ore che il rischio è che si arrivi ad uno choc ipovolemico.

La malattia di Gabriel: solo pesche

Il piccolo Gabriel vive a Montreal, in Canada, e da quando è nata per i suoi genitori è stata una continua lotta per riuscire a capire di cosa soffrisse. " Il primo cibo solido che gli abbiamo dato è stata una banana - ha detto la mamma, Caroline Masson -. Un dramma: ha vomitato per 4 ore ". Tentativi dopo tentativi, visite mediche dopo visite mediche, i genitori di Gabriel hanno saputo che il loro bimbo aveva contratto la misteriosa sindrome.

" La prima volta che ha avuto uno choc per reazione allergica, non sapevo che cosa fare ", ha detto la madre. Ora si arrangiano. Il bimbo mangia una sola volta al giorno, come scrive il Corriere, perché trovare pesche fresche a Montreal fuori stagione non è facile. Per il resto Gabriel deve accontentarsi degli elementi sintetici che assume in una miscela di amminoacidi. Ma non bastano. Spesso il piccolo è costretto al ricovero in ospedale perché sotto peso. Le allergie di cui soffre sono 27, contro una media per questa sindrome che di solito non supera i 2-3 casi. L'unica speranza è quella della statistica: di solito intorno ai 4 anni i bambini con questo disturbo riescono a guarire. Solo che Gabriel deve sommare alla enterocolite allergica anche la sindrome di DiGeorge e la microdelezione 15q13.3 (disturbi neurologici). Non è detto dunque che tra due anni riuscirà a smettere di mangiare solo pesche.

" Compriamo quintali di pesche - racconta mamma Caroline - e inoltre dobbiamo far fronte a tante spese per le cure mediche: ogni mese mio figlio viene visitato da 9 specialisti diversi. Ora stiamo usando i soldi destinati alle vacanze familiari e per questo siamo alla ricerca di fondi, anche perché io ho dovuto lasciare il lavoro per occuparmi di Micah ". Senza contare che per ora il Servizio sanitario canadese garantisce al bambino il cibo formulato, ma dal prossimo anno sarà la famiglia a dover pagare circa 200 euro a settimana solo per permettergli di sopravvivere.

Cosa è l'enterocolite allergica