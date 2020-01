Il mistero dell'amore come una premonizione

Due innamorati scoprono di amarsi e di sperimentare una profonda comprensione reciproca anche quando non sanno ancora quasi nulla l'uno dell'altro. A volte si sentono affini e attratti come se si fossero già conosciuti in passato... ciascuno riconosce l'altro come colui che aveva atteso prima di vederlo. Questo è un aspetto misterioso della sincronicità che nasce probabilmente dal grande bisogno di amore che anticipa il possibile futuro e vuol assimilare a sé il passato dell'amato, farlo essere «già stato». Prima di innamorarci noi in realtà stiamo aspettando una persona di cui talvolta abbiamo segni e premonizioni, talvolta fino ad immaginarla, spesso sono simboli. D'altra parte al momento dell'incontro lei ci manda dei messaggi, intuiamo mille cose solo dal suo aspetto, dai suoi gesti, e a volte ciò che ci tocca ci affascina non è un particolare di quella persona ma le circostanze dell'incontro, la misteriosa attesa che coincide miracolosamente con la sua comparsa, con la sua richiesta, con la sua disponibilità, col momento in cui la sua armatura può infrangersi.

Ho presente il caso di un grande scrittore che si era ritirato dal mondo, sembrava avesse trovato un punto di stabilità perfetto poi è arrivata una giovane donna piena di vita, di domande, desiderosa di aiuto, di cambiamento, lo ha svegliato, lui le ha dato le risposte che lei cercava ed entrambi si sono innamorati e rinati a una nuova vita. Quello che ha sempre colpito tutti, anche gli antichi, non è solo la rapidità ma l'imprevedibilità dell'innamoramento fra due persone che di solito non sanno nulla l'una dell'altra. Questa cosa ha generato l'immagine della freccia di Cupido che colpisce a caso e i due colpiti si innamorano senza nemmeno conoscersi. E molto spesso agli occhi degli altri appaiono diversi, diversissimi e spesso vengono derisi, criticati al punto che talvolta si nascondono, celano il loro amore. A volte le loro storie passate sembrano renderli incompatibili e invece creano una misteriosa attrazione. Le donne sono attratte dagli uomini con un passato avventuroso, o violento, dagli uomini che hanno avuto tante donne, talvolta anche dai grandi criminali. Ma lo stesso capita agli uomini che sono attratte da una donna che ha avuto un vita avventurosa, amanti, mistero...