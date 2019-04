Moby Prince, ventotto anni fa la tragedia che costò la vita a 140 persone

La verità sulla terribile strage del Moby Prince, che costò la vita a 140 persone (leggi l'articolo su L'Arno.it) non è mai stata accertata. A 28 anni di distanza i parenti delle vittime aspettano ancora giustizia. La Commissione parlamentare d'inchiesta ha riscontrato diversi lati oscuri, a partire dallo scontro tra il traghetto della Navarma e la petroliera Agip Abruzzo, fino ai soccorsi tardivi. Ci volle un'ora prima che raggiungessero la nave (inizialmente si era parlato di mezz'ora). La Procura di Livorno da mesi indaga per strage, anche se c'è il massimo riserbo.

Nelle conclusioni della Commissione d’inchiesta si punta il dito contro la Capitaneria di Porto di Livorno: "Tanto nella fase iniziale dei soccorsi quanto nel momento in cui assunse la direzione delle operazioni il comandante Albanese, non ha valutato l’effettiva gravità della situazione con specifico riferimento al coinvolgimento di una nave, sia perché non sono stati resi disponibili dati utili all’identificazione del traghetto sia per l’incapacità di valutare la situazione, così determinando un’impostazione delle operazioni di soccorso unicamente volte verso la petroliera".

Il Consiglio regionale della Toscana questa mattina ha osservato un minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime. Il presidente dell'Assemblea toscana, Eugenio Giani, ha chiesto all'Aula un momento di silenzio in apertura dei lavori rivolgendo un pensiero "a tutte le persone che persero la vita quella notte". Giani ha poi ribadito la necessità di accertare la verità e sanzionare i colpevoli per quel dramma. Per tutta la giornata a Livorno si ricorderà la tragedia con iniziative promosse dal Comune di Livorno, in accordo con l'Associazione 140, Regione Toscana e Provincia di Livorno. Per la prima volta in ventotto anni patrocina le iniziative anche la Camera dei Deputati. Un piccolo ma significativo segnale di vicinanza che arriva dopo i lavori della Commissione d'inchiesta.