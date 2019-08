Modella licenziata perché ingrassata di un cm sui fianchi

Ha messo su un centimetro sui fianchi e per questo è stata licenziata. La denuncia choc è di Bridget Malcom, nota modella australiana, che ha perso un lavoro perché ingrassata di qualche grammo (!). Assurdo.

La diretta interessata ha raccontato la vicenda sui propri canali social. Su Instagram, infatti, la 27enne ha postato una serie di foto accompagnate da uno sfogo: "Questa sono io poche settimane dopo essere stata rifiutata da un cliente di alto profilo. E adesso sono forte e felice. Il motivo dell'essere stata scartata è stato che il mio corpo non aveva un bell'aspetto. La ragazza in queste foto non aveva il ciclo da mesi, aveva bisogno di dormire dodici ore al giorno per funzionare bene...La parte più pazzesca di tutto questo è che ero stata ingaggiata da questo cliente quando ero messo pollice più magra in passato…" .