Modena, barista massacrato a martellate, fermato un romeno

Una vicenda choccante quella che stamattina, alle prime luci dell'alba, ha scosso la tranquillità di Finale Emilia, paese in provincia di Modena. Un uomo di 64 anni, titolare di un bar, è stato letteralmente massacrato a martellate e adesso versa in gravi condizioni in ospedale.

Secondo la ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti l'uomo è stato sorpreso alle spalle mentre, di buon mattino, era intento a prepapare le colazioni come consuetudine. L'aggressore si è accanito contro il povero barista con una ferocia inaudita, colpendolo più e più volte con un martello e lasciandolo a terra agonizzante. Un vicino di casa, sentendo le strazianti grida di dolore provenire dal bar, ha allertato immediatamente le forze dell'ordine.

I carabinieri dopo un intenso lavoro investigativo sono riusciti a risalire ad un cittadino romeno, il quale è stato rintracciato a Bologna e fermato, non più tardi di due ore dopo l'aggressione. Secondo i militari lo straniero avrebbe agito per motivi personali, escludendo così di fatto che si sia trattato di una rapina.