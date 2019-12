Modena, colti sul fatto nigeriani attaccano i carabinieri: denunciati

Arriva dalla città di Modena la notizia dell'ennesima aggressione commessa da cittadini stranieri ai danni dei rappresentanti delle forze dell'ordine impegnati nell'esercizio delle proprie funzioni. Stavolta a rendersi protagonisti in negativo della vicenda sono due ragazzi nigeriani, sorpresi mentre stavano cercando di disfarsi di alcuni grammi di droga.

I fatti, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, si sono verificati durante il pomeriggio dello scorso martedì 17 dicembre.

Tutto è cominciato quando una pattuglia dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Modena si trovava a transitare lungo viale delle Rimembranze, in pieno centro cittadino. I militari, impegnati in una regolare operazione di pattugliamento del territorio proprio per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, hanno notato due giovani intenti a trafficare intorno alla panchina di un'area verde. Insospettiti dal comportamento degli extracomunitari, gli uomini dell'Arma li hanno raggiunti, sorprendendoli nell'atto di nascondere qualcosa (un piccolo sacchetto di cellophane) proprio sotto alla seduta.

Invitati a fermarsi e ad identificarsi, entrambi gli stranieri hanno opposto strenua resistenza. Uno dei due in particolare, dopo aver tentato di scappare, si è scagliato come una furia contro un carabiniere, spingendolo con violenza contro un muro e cercando di rifilargli diverse testate. Mentre il militare lottava contro il nigeriano, l'altro collega è stato scaraventato a terra dal secondo africano, riuscito a guadagnarsi così una via di fuga.

Nonostante la situazione di estrema difficoltà, i due uomini dell'Arma sono riusciti ad identificare entrambi i criminali. Il primo ragazzo, fermato mentre ancora cercava di colpire il carabiniere, è stato immobilizzato ed arrestato. Il secondo, che dopo aver fatto cadere delle transenne si era gettato in mezzo alla carreggiata senza curarsi delle auto in transito, è stato comunque identificato perché, durante la disperata fuga, aveva abbandonato il proprio giubbotto con i documenti all'interno.

Durante i controlli eseguiti dagli inquirenti nell'area circostante la panchina dove si trovavano seduti i due stranieri sono stati successivamente rinvenuti diversi grammi di droga (circa 6.5) occultata in precedenza e risultata essere della marijuana.

Sottoposti entrambi a identificazione, i due pusher nigeriani sono stati accusati del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nonostante la loro violenta reazione al fermo, entrambi se la sono cavata con una semplice denuncia a piede libero.

Nessuna conseguenza, inoltre, per la sostanza stupefacente trovata nascosta sotto la panchina. Il fatto è stato considerato come un illecito amministrativo.