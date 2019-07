Paura a Modena: uomo rapina tre negozi in poche ore

Mattinata di puro terrore quella vissuta oggi da tre attività commerciali di Modena, dove nel giro di poche ore un uomo ha compiuto tre rapine armato di un coltello.

Come riportato dai quotidiani locali la prima vittima è stata una farmacia: intorno alle 8:30 si è infatti presentato il rapinatore che ha agito a volto scoperto e con tutta calma ha intimato al malcapitato farmacista di consegnarli il denaro contenuto in cassa, per poi allontanarsi in sella ad una bicicletta.

Alla polizia non è stato dato neanche il tempo di presentarsi in farmacia per raccogliere la denuncia che alla centrale operativa è giunta una nuova segnalazione: stavolta ad essere stata presa di mira dall'uomo era un'edicola, un'altra rapina avvenuta con un modus operandi identico al precedente. Ma il superlavoro degli agenti non era ancora terminato, visto che il ladro ha deciso di presentarsi in una seconda farmacia e di alleggerire il fondo cassa anche di quest'ultima, circa un migliaio di euro.

Con in mano le minuziose descrizioni del rapinatore, che come detto ha sempre agito a volto scoperto, le forze dell'ordine hanno fatto partire una vera e propria caccia all'uomo, interrotta solamente nel primo pomeriggio, quando gli agenti hanno fermato un italiano di circa 40 anni i cui tratti corrispondevano perfettamente alle varie descrizioni delle vittime. L'uomo è stato condotto in Questura ed interrogato.