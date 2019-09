Modena, entrano in classe e attaccano professore: ricercati 2 giovani

Arriva da Modena la notizia dell'ennesima violenza avvenuta all'interno di un edificio scolastico. Protagonisti dei disordini due ragazzi, probabilmente minorenni, introdottisi in modo illecito dentro l'istituto.

L'episodio durante la mattina di martedì, quando la coppia di bulli ha fatto irruzione in un'aula dell'istituto professionale Cattaneo poco dopo l'inzio delle lezioni. Scavalcata la recinzione della scuola, i due si sono confusi fra gli studenti per poi appostarsi di fronte ad una classe, come notato anche da alcuni bidelli.

Pochi minuti dopo il suono della campanella, i ragazzi hanno spalancato la porta e sono entrati in aula, prendendo di sorpresa alunni ed insegnante. Ignote le ragioni che hanno spinto i due ad agire in tal modo: forse stavano cercando qualcosa, o qualcuno. Redarguiti dal professore, che ha chiesto spiegazioni ed ha subito contattato le forze dell'ordine locali, la coppia ha tentato di lasciare l'edificio. Quando gli agenti della questura di Modena hanno raggiunto l'istituto di via Schiocchi, i giovani si trovavano ancora all'interno.

Il docente non è riuscito ad evitare che uno dei due fuggisse, ma ha lottato per trattere l'altro, che si è improvvisamente rivoltato contro di lui, arrivando ad assestargli una testata in pieno stomaco. Tornato libero, il ragazzo è scappato, facendo perdere le proprie tracce.

Raggiuta la classe, gli agenti non hanno potuto fare altro che accertarsi delle condizioni dell'insegnate e raccogliere informazioni sull'accaduto. Interrogati alla presenza del preside, gli studenti hanno dichiarato di non conoscere i due ragazzi, descritti come possibili minorenni.

Al momento le ricerche della coppia di balordi sono ancora in corso. Stando alle testimonianze raccolte dagli inquirenti, si tratterebbe di un giovane italiano e di uno straniero, forse allievi di altri istituti scolastici oppure ex studenti dello stesso Cattaneo.

Le indagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella scuola sono ora al vaglio degli investigatori nella speranza di riconescere i due responsabili e risalire alla loro identità.