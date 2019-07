Modena, fa saltare la corrente e tenta l'evasione: fermato straniero

Tentativo di evasione dal carcere Sant'Anna di Modena, andato in scena durante la serata di ieri, come denunciato dal Sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe).

A rendersi protagonista della vicenda un detenuto straniero che, dopo aver raccolto effetti personali ed altri oggetti utili per la fuga programmata all'interno di un borsone, ha messo in atto il suo piano.

Dopo esser riuscito a calarsi dal terzo livello dell'edificio fino ai sotterranei, si è occupato di far saltare la corrente elettrica, manomettendo il quadro principale e stracciando tutti i fili. Improvvisamente il buio è calato nelle aree detentive ed all'interno delle singole celle, cosa che ha messo in allerta gli agenti della penitenziaria, i quali si sono subito attivati per tentare di risolvere il problema.

Alcuni poliziotti hanno pertanto raggiunto la centralina principale nei sotterranei, in compagnia di un carcerato esperto elettricista, così da poter identificare l'origine del problema e tentare di porvi rimedio.

Resosi conto dell'arrivo degli agenti, lo straniero ha impugnato un estintore con la ferma intenzione di non far più ritorno in cella, ma ha infine desistito, per cui non si è reso necessario l'uso della forza per ristabilire l'ordine.

A denunciare il fatto il segretario generale aggiunto del Sappe Giovanni Battista Durante ed il segretario generale Francesco Campobasso, come riportato da "ModenaToday". "È auspicabile che i vertici dell’istituto adottino idonee iniziative tese a ripristinare adeguate condizioni di sicurezza, al fine di evitare che lo stesso detenuto e altri possano compiere atti del genere" .

La situazione, nonostante il pronto intervento dei tecnici, non è ancora tornata alla completa normalità.