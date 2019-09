Modena, fa ubriacare ragazzino e poi prova a violentarlo: maestro danza indagato

Prima l'ha fatto stordire con diversi drink, poi ha abusato di lui. E così un insegnante di danza di Modena è stato accusato di violenza sessuale aggravata su minore. Secondo quanto riportato, l'episodio risalirebbe allo scorso luglio.

Quella sera il maestro di danza e il ragazzino dovevano incontrarsi per parlare, appunto, di ballo. L'uomo ha atteso il minorenne davanti a scuola e poi gli ha proposto di festeggiare insieme, bevendo dei drink. Il ragazzino ha accettato, ignaro di quello che sarebbe successo più tardi. Dopo aver bevuto diversi cockatil, infatti, il giovane era stordito. A quel punto l'uomo è passato all'azione, cercando di molestarlo. Non è chiaro fino a che punto l'insegnante sia riuscito a spingersi. Quello che si sa, però, è che il giovane è poi riuscito a divincolarsi e a scappare.

Il ragazzo è stato poi rintracciato in un parco in stato confusionale ed essere condotto in ospedale. All'inizio, il giovane non avrebbe parlato a nessuno dell'accaduto, ma poi si sarebbe confidato con alcuni amici, che lo hanno convinto a parlarne con i genitori, che hanno presentato denuncia. A quel punto sono scattate le indagini, tuttora in corso. Gli inquirenti hanno anche eseguito una perquisizione a casa del maestro di ballo, dove hanno sequestrato materiale informatico per verificare se vi siano stati altri episodi di molestie.