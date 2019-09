Modena: finisce in carcere il ladro "del tombino", che però ringrazia i carabinieri

Al termine dell'udienza di convalida, che per lui ha disposto il carcere, ha voluto ringraziare i carabinieri che lo avevano fermato per il trattamento che gli avevano riservato. È accaduto nel Modenese, dove un ladro seriale, detto "del tombino", ha espresso la sua gratitudine all'Arma e, in particolare, al comandante di stazione di Spilamberto (in provincia di Modena) che avrebbe comprato, personalmente, i pannolini per il figlio.

"Questo è il nostro stile, far rispettare la legalità ma trattare ogni persona con l'umanità e il rispetto che gli spettano", hanno fatto sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Modena.

L'uomo, già ai domiciliari per lo stesso motivo, era noto alle forze dell'ordine e i suoi furti (con la tecnica del tombino, appunot), si verificavano da qualche giorno. I militari erano convinti che il responsabile fosse una persona a loro ben nota. A questo punto, i carabinieri hanno attivato una specifica rete di controllo che ha portato alla scoperta del fatto. Rintracciato mentre usciva dal parcheggio di una lavanderia vicino a casa sua e perquisito, l'uomo è stato trovato in possesso di arnesi da scasso e di 104 euro circa in monete, appena rubati dalla cassa dell'esercizio commerciale.