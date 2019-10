Modena, gira in bici ubriaco e si becca 8mila euro di multa

Circolava ubriaco in bici a Modena e ora rischia di dover pagare più di 8mila euro di multa. Il protagonista di questa vicenda tutta emiliana è un 48enne che una sera di luglio del 2018 aveva bevuto un po' troppo. L'uomo, rientrando a casa, ha avuto uno spiacevole incontro con la polizia municipale.

Come riporta la Gazzetta di Modena, gli agenti hanno notato questa bicicletta che procedeva con "andatura incerta". A quel punto, hanno deciso di fermare l'uomo e fargli l'alcol test. E be', si sa, non è andato benissimo. Il ciclista aveva infatti in corpo ben 2,40 g/l di alcol e ora rischia di pagare fino a 8mila euro di multa.

Qualche mese dopo l'episodio, l'uomo ha ricevuto quella famosa lettera verde che nessuno vorrebbe mai ricevere. Dentro alla busta, il tribunale di Modena gli annunciava la sanzione con un decreto penale. Di fronte a quella cifra, l'uomo e il suo avvocato hanno deciso di opporsi, arrivando così al processo che è iniziato ieri.

Inoltre, nell'atto si spiega che la sua patente di guida sarà sospesa per dodici mesi. Al 48enne era già stata sospesa la patente in passato, quando lo avevano fermato in bicicletta ne era infatti privo.