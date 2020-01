Modena, massacrò e gettò il cane nella spazzatura: denunciato 29enne

La notte tra il 30 e il 31 dicembre 2019 il cane Zeus era stato barbaramente massacrato dal suo padrone, un uomo di 29 anni, ora denunciato. Questi, dopo aver colpito l'animale numerose volte senza pietà, lo aveva gettato nel cassonetto dell'immondizia. L'episodio è accaduto a Modena. Come riporta l'agenzia Adnkronos, alcuni condomini ascoltati dagli inquirenti hanno confermato le violenze perpetrate dal giovane sull'animale. I forti colpi avvertiti quella notte avevano fatto intuire ad un vicino di casa che fosse accaduto il peggio. Il resto lo hanno fatto le telecamere a circuito chiuso che hanno filmato il padrone di Zeus portare fuori alle 2 del mattino un sacco dell'immondizia con dentro il povero Zeus. Per sbarazzarsi dell'animale, aveva scelto un cassonetto distante centinaia di metri da casa sua. L'uomo risulta essere pregiudicato. Adesso dovrà affrontare il procedimento penale. Il reato per maltrattamento di animali prevede una pena dai 3 ai 18 mesi di carcere, aumentata della metà se la violenza porta al decesso dell'animale.

Modena, cane massacrato di botte e gettato nell'immondizia: denunciato 29enne

Lo scorso 31 dicembre gli agenti della polizia locale di Modena hanno trovato Zeus, un cane meticcio, in un sacchetto della spazzatura. L'animale era già in fin di vita e risultava avere il cranio spaccato. Zeus era stato gettato assieme a dei rifiuti domestici qualche ora prima all'interno di un cassonetto dell'immondizia sito in via Toniolo. Gli agenti si trovavano lì dopo aver ricevuto la segnalazione da parte di qualcuno che lamentava la presenza di ragazzi che si divertivano a far scoppiare dei petardi all'interno del parco XXII Aprile, a poca distanza dal luogo di ritrovamento.

Una volta giunti sul luogo indicato, una donna ha indicato alla pattuglia un cassonetto da cui provenivano dei guaiti. Zeus, dopo essere stato recuperato, è stato avvolto in un panno e trasportato presso la clinica veterinaria di riferimento per il canile intercomunale. Le condizioni di Zeus erano tuttavia molto critiche, non ce l'ha fatta. Disposto il sequestro della carcassa da parte della procura di Modena. I resti di Zeus sono stati portati all'istituto di profilassi per ulteriori accertamenti sulle cause che hanno portato alla morte dell'animale e verificare eventuali segni di precedenti violenze. Le indagini proseguono.