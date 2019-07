Modena, tenta di sfigurare con l'acido l'ex e il nuovo compagno

Non riusciva ad accettare la fine della relazione e per cancellare il passato ha deciso di utilizzare il metodo più feroce. Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Modena per aver cercato di sfigurare con l'acido l'ex e il nuovo compagno. Con delle bottigliette piene di sostanza corrosiva ha teso loro un agguato sotto casa, ma per fortuna la coppia ha riportato solo delle ferite sulle braccia.

L'uomo era venuto a conoscenza della nuova storia nata da qualche mese e non riusciva a farsene una ragione. Per questo aveva già minacciato l'ex e mostrato atteggiamenti violenti nei suoi confronti. I reati di cui era accusato l'aggressore riguardavano lesioni aggravate dall’utilizzo dell’acido e atti persecutori, ma dall'udienza di convalida dell'arresto il giudice ha disposto che l’uomo fosse liberato e mantenesse la distanza minima di cinquanta metri dalle vittime. Respinte la richiesta di carcere del pm, ma anche i domiciliari proposti dall difesa.

Il Resto del Carlino racconta che la vicenda sarebbe avvenuta venerdì sera al rientro da casa della coppia dopo una serata trascorsa fuori a cena. Sentendo il suono del campanello sono usciti dall'appartamento insospettiti dall'ora tarda, ma fuori dalla porta non hanno trovato nessuno. Investiti da un forte odore si sono accorti però che l'auto era stata cosparsa di acido. Rientrando quindi velocemente in casa per prendere dell'acqua e lavare via la sostanza corrosiva, sono stati aggrediti dal 44enne. Malgrado le intenzioni dell'uomo sono riusciti a bloccarlo in tempo subendo dalla colluttazione soltanto delle ferite a braccia e in alcune parti del corpo, senza però che l'acido abbia raggiunto il loro volto.