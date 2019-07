Modena, uccide la moglie a coltellate: arrestato

Tragedia a Modena in via Alassio, nella prima periferia della città emiliana. Una donna di 77 anni è stata rinvenuta in una pozza di sangue presso la propria abitazione, un appartamento, che condivideva con il marito più anziano. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia di Stato, Squadra mobile e Scientifica dopo una chiamata d'emergenza segnalante l'omicidio. Presente anche il medico legale per un primo esame esterno sul corpo della vittima.

Dalle prime indagini, i poliziotti hanno stabilito che l'assassino sarebbe proprio il marito della vittima, un uomo di 88 anni, che è stato interrogato e in seguito arrestato. L'anziano è al momento l'unico sospettato del delitto. I primi elementi raccolti farebbero pensare all'ennesimo caso di omicidio tra le mura domestiche. L'arma del delitto, lorda di sangue, è già stata rinvenuta: si tratterebbe di un grosso coltello da cucina, che si trovava a poca distanza dal cadavere della donna. Gli agenti della Scientifica sono all'opera per analizzare l'appartamento teatro della tragedia.

La donna è stata rinvenuta sul letto nella camera matrimoniale sua e del consorte e, presumibilmente, sarebbe stata aggredita a coltellate mentre stava ancora dormendo. La vittima è morta durante il trasferimento in ospedale. Nonostante gli sforzi, i medici non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita. L'omicidio sarebbe avvenuto intorno alle 5:00 di mattina di giovedì 18 luglio 2019. Il tutto sarebbe scaturito da un improvviso raptus da parte dell'88enne, affetto da demenza senile. Maggiori dettagli su quanto accaduto arriveranno nelle prossime ore, infatti in tarda mattinata è stata convocata una conferenza stampa alla Questura di Modena. Proseguono le indagini affidate agli agenti della squadra mobile di Modena e coordinati dalla Procura della Repubblica locale.