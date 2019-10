Modena, va in tabaccheria, gioca un euro e ne vince un milione

Ha fatto come fanno in molti: è entrato in tabaccheria, ha tentato la fortuna, ha speso soltanto un euro e ha deciso di giocare. E ha vinto. Un milione di euro. È accaduto a Modena, in un giorno che poteva essere come gli altri e che, invece, ha cambiato la sua vita. Secondo quanto riportato da Il resto del Carlino, infatti, ieri mattina un cliente è entrato all'interno del negozio "I Portali", come forse ha fatto altre volte, lì ha puntato la cifra stabilita al "Million Day" di Lottomatica, un gioco che consiste nell'indovinare i cinque numeri vincenti per estrazioni che avvengono a cadenza quotidiana.

Per chi ci crede, la fortuna è stata dalla sua parte e gli ha permesso di vincere il milione che, forse, nemmeno lui sognava di portare a casa. Anche se la puntata è stata fatta ieri, la notizia del premio è arrivata questa mattina. Il titolare dell'esercizio, Enrico Rubbiani, felice che il fatto sia accaduto proprio nel suo locale ha commentato l'identità del fortunato (o della fortunata), che ancora resta sconosciuta: " Con il numero di clienti che abbiamo, trovandoci all'interno di un centro commerciale, non abbiamo idea di chi possa essere il fortunato vincitore di questa somma, che ci è stata confermata proprio in mattinata ".